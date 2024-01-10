Inicio10enero2024GranmaCorreos de Cuba en Pilón abrirá tienda online con servicio de paquetería. Correos de Cuba en Pilón abrirá tienda online con servicio de paquetería.LA OFICINA DE CORREOS DE CUBA EN PILÓN SE ALISTA PARA ENFRENTAR NUEVOS RETOS EN ESTE 2024. Por CNC TV Granma / 10 enero, 2024 LA ENTIDAD PREPARA CONDICIONES PARA LA APERTURA DE UNA TIENDA ON-LINE CON SERVICIO DE PAQUETERÍA INCLUIDO. EN ELLA SE COMERCIALIZARÁN PRODUCTOS DE LA PROPIA EMPRESA Y OTROS ACTORES ECONÓMICOS. Comparte si te ha gustado