Aportará caña a la industria emblemática cooperativa de Granma 

La cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Primer Soviet de América tributará 10 mil toneladas de caña al central azucarero Enidio Díaz Machado, de Campechuela, en la provincia de Granma, durante la zafra que debe comenzar el 15 de enero próximo.

Además, suministrará cuatro mil toneladas de la gramínea a la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina, en Mabay, poblado a 15 kilómetros de esta ciudad, para la producción de melaza destinada a la obtención de alcoholes.

Ivis Nuvia Villa Millán, presidenta de la destacada base productiva, precisó que el corte y acarreo de materia prima para el Enidio Díaz Machado lo asumirá la empresa agroindustrial campechuelense.

La caña a procesar en el Arquímedes Colina será cortada con tres combinadas KTP de la cooperativa y trasladada a su destino en medios de transporte estatales contratados, añadió Villa Millán.

Los operadores de esas máquinas y de otros equipos que intervendrán en la campaña están listos para cumplir sus tareas, apuntó.

La CPA fue fundada en mayo de1983, con nueve asociados y el encargo principal de producir caña de azúcar, cuyo satisfactorio cumplimiento es reconocido con la condición de Vanguardia Nacional.

También ostenta el premio Álvaro Reynoso que confiere anualmente la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba por sus altos resultados productivos y su excelencia técnica.

En estos momentos tiene 114 socios, de ellos 18 mujeres, y un patrimonio de mil 150 hectáreas, dedicadas a caña, cultivos varios, ganadería mayor y menor y arroz.

