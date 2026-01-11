Invitan a visitar muestras del Museo de Historia Natural

El Museo de Historia Natural invitó al público en general a visitar y conocer de primera mano, desde este domingo, sus colecciones científicas.

La convocatoria será a partir de las 11 de la mañana en un programa que comprende el recorrido temático Museo por Dentro, ubicado en la Plaza de Armas de La Habana Vieja.

Dos días después, el 13, en la Sala de video y también a las 11:00 a.m. la doctora Ramona Oviedo disertará sobre Diversidad vegetal – Herbarios: importancia para la gestión eficiente de conservación de ecosistemas y de una sola salud en Cuba; mientras que a las 2:00 p.m. habrá un coloquio infantil denominado Explorando los misterios del Cosmos, con Mario Alberto Arrastia Ávila como presentador.

Un momento especial, el miércoles 14, a las 11:00 a.m, en la Sala de video, será el encuentro con el doctor Dennis Denis, quien dictará la conferencia Silencio ruidoso. Impacto del ruido en nuestro entorno, y a las 2:00 p.m. el licenciado Jairon Pérez tratará el tema Los caracoles y babosas del Parque Almendares.

La institución anunció que sus jornadas estarán dedicadas a la celebración del Día de la Ciencia Cubana, el 15 de enero, cuyo acto central será en la provincia de Holguín.

Este museo se especializa en la historia natural de la nación, alberga diversas colecciones sobre su flora y la fauna, y sus salas de exposiciones están destinadas a promover el conocimiento sobre la naturaleza, con hincapié en la necesidad de preservar las riquezas naturales.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.