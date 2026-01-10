Plenos partidistas de Granma y Holguín en foco mediático de Cuba

Los plenos extraordinarios de los comités provinciales del Partido Comunista de Cuba (PCC) continúan ocupando la atención de los medios de comunicación en la isla, que hoy reseñan los efectuados en Granma y Holguín.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del PCC, encabezó el quinto y sexto encuentros de este tipo en la semana, en los cuales la militancia está definiendo conceptos y métodos de trabajo para el 2026, y en los que el también presidente de Cuba convocó a defender las prioridades del país en la base, según reportó el diario Juventud Rebelde.

En ambos encuentros, el jefe de Estado comentó los «trasfondos y consecuencias» de la agresión de Estados Unidos a Venezuela y afirmó que «ante las amenazas del imperio, Cuba continuará consolidando su preparación para la defensa y el trabajo en el ámbito económico y social».

Vivimos una etapa histórica. Debemos ir a un momento más elevado en el funcionamiento del Partido, del Estado, del Gobierno, de las instituciones, de la Juventud, de las organizaciones de masas, de las administraciones, de la actividad empresarial, y apelar a todas las alternativas para seguir avanzando, señaló.

«Estamos en una ofensiva productiva para ingresar más divisas, para exportar más, para producir más nacionalmente, porque esta situación nos está reafirmando lo que tenemos que hacer», aseguró.

Tenemos que trabajar –aseveró– para que en 2026 entremos en una etapa de recuperación y avance, porque es un año de una motivación esencial: el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Díaz-Canel «retomó conceptos desarrollados en el XI Pleno del Comité Central, vitales para el trabajo de la organización, como la disciplina partidista, la preparación de los cuadros, el desarrollo de los tres pilares del Partido y el Gobierno –la ciencia y la innovación; la comunicación política, institucional y social; y la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial–, el control popular, los presupuestos participativos», subraya la reseña del diario Granma.

Por otra parte, «insistió en la necesidad de trabajar orientados en las prioridades» y afirmó que el bloqueo del gobierno de Estados Unidos es el principal factor que frena el desarrollo del país, «pero hay muchos problemas que tienen con cómo nos organizamos para resolverlos».

También valoró que es fundamental la sensibilidad de los militantes ante todo lo que ocurre y exhortó a todos los integrantes del PCC a estar «siempre» en «la vanguardia para la solución de los problemas».

En la introducción de los plenos, el msecretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales, promovió sendos debates acerca del rol de la organización en estos complejos momentos, el trabajo en las organizaciones de base, la atención y el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones de masas, la disciplina partidista, el control popular y otras aristas de la vida del Partido,

«Siempre, pero más en estos momentos, del trabajo del Partido debe desterrarse cualquier vestigio de autocomplacencia, porque lo que estamos haciendo está muy lejos aún de resolver todos los problemas, por lo que se impone, sin extremismo, sin preciosismos, hacer un análisis crítico sobre lo que se está haciendo», apuntó Morales.

Además de en Granma y Holguín, la última semana se realizaron plenos extraordinarios en Pinar del Río, Artemisa, Guantánamo y Santiago de Cuba, como parte de un proceso en el cual se enfatiza «sobre el papel del PCC en el escenario que vive el país».

