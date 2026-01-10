León XIV expresó preocupación por tensiones en el Caribe y Venezuela

El papa León XIV hizo un llamado a soluciones políticas, ante la compleja situación que enfrenta hoy Venezuela, tras el ataque de Estados Unidos, así como por tensiones en aguas del Caribe y el Pacífico latinoamericano.

“Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos, y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”, expresó León XIV en una audiencia efectuada la víspera, con los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede.

El sumo pontífice manifestó además que “el aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación”, en clara referencia a la presencia en esa zona de fuerzas militares norteamericanas, con el pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico.

“Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”, añadió el Obispo de Roma.

El Santo Padre lamentó que “la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”.

En medio del panorama tan amenazante de nuestro tiempo, “la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional”, significó, pues “la diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza”.

En relación con los problemas que aquejan a las naciones caribeñas, se refirió además a “la desesperada situación de Haití”, afectado por estos días “por múltiples formas de violencia, desde la trata de personas hasta el exilio forzoso y los secuestros”.

“Espero que, con el apoyo necesario y concreto de la comunidad internacional, ese país pueda adoptar lo antes posible las medidas necesarias para restablecer el orden democrático, poner fin a la violencia y lograr la reconciliación y la paz”.

El papa León XIV también abordó otros graves conflictos que afectan a la humanidad, como los de Medio Oriente y Ucrania. Sobre este último reafirmó con firmeza “la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato y de un diálogo motivado por una búsqueda sincera de caminos que conduzcan a la paz”.

En relación con la situación en la Franja de Gaza, aseveró que su población “sigue sufriendo una grave crisis humanitaria”, que se suma al sufrimiento ya experimentado por los ataques de Israel, que causaron la muerte a más de 70 mil personas.

“La Santa Sede está especialmente atenta a cualquier iniciativa diplomática que busque garantizar a los palestinos de la Franja de Gaza un futuro de paz duradera y justicia en su propia tierra”, dijo, y señaló que “la solución de dos Estados sigue siendo la perspectiva institucional” para satisfacer esas legítimas aspiraciones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959