Lista fuerza de corte manual, alza y tiro de caña para la zafra

La plantilla de trabajadores para las actividades de corte, alza y tiro de caña para la Empresa Agroindustrial Azucarera (EAA) Enidio Díaz Machado, de Campechuela, está completa y lista para emprender sus labores y compromisos con la zafra 2025-2026. Así lo aseguró a La Demajagua, Rulisdel Vega Cabrera, director de caña y mecanización en esa entidad, única de la provincia comprometida con la producción de azúcar de la canasta familiar normada y el consumo social.

“Ya contamos con el cupo de macheteros y fuerza técnica destinada a esos fines en las diez brigadas habilitadas, dos de ellas compuestas por internos (reclusos), que laborarán en áreas de las CPA Jesús Menéndez y 24 de Febrero”, precisó.

La lista comprende, además, siete alzadoras y los 12 movedores de apoyo a las fuerzas manual y mecanizadas, así como los tres pelotones de KTP (con seis máquinas) y uno de nueva tecnología (Case).

Vega Cabrera aseguró que cuentan con más de mil 200 trabajadores activos, a pesar del déficit de fuerza laboral que sufre el sector agroindustrial no solo en la empresa, sino también en sus homólogas de la provincia, dado que emigran hacia los nuevos actores económicos o la siembra de arroz.

Por tal razón, dijo, que se buscan motivaciones salariales acordes y, para ello, se elevaron inquietudes a Azcuba y su sistema financiero, al igual que se vinculan a las EAA Bartolomé Masó, Grito de Yara, Arquímides Colina y Roberto Ramírez, las cuales les aportarán materias primas y fuerza laboral especializada.

Manifestó Vega Cabrera que existen dos mil 268 hectáreas de caña disponibles, con un rendimiento de 23.8 toneladas cada una, con lo que se garantizarán las 225 mil previstas a moler por la industria.

A propósito, la fábrica recibirá de las tipologías Cuba 86-16, 87-51, 90-469; Barbados 80-250 y Jaramut 64-119, todas, aclaró, con un alto nivel de sacarosa.

Para la cercana campaña, el central campechuelero comprometió más de 17 mil toneladas de azúcar, en lo que se ha catalogado como la zafra del centenario del Líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

La Demajagua