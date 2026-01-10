Consolida Villa Clara resultados relevantes en materia de ciencia

Con un 94 por ciento (%) de cumplimiento en su Programa de Gestión Integral de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) al cierre del 2025 y el registro de relevantes aportes en sectores estratégicos como la alimentación, la energía, la salud y la industria, Villa Clara se consolida como provincia destacada en la producción científica.

María del Carmen González Velazco, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en la central geografía, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la estrategia contó con tres programas, siete proyectos y 62 acciones específicas.

Agregó que se ejecutaron 58 acciones con una inversión superior a los 256 millones de pesos, que el 84,2 % de los 505 proyectos del Plan de Ciencia respondieron a las líneas estratégicas de desarrollo, y que, de los 231 proyectos de innovación tecnológica, el 92,6 % tributó directamente a prioridades socioeconómicas del territorio.

Yoani Vera Olmos, subdelegado de Ciencia, Tecnología e Innovación, detalló logros en la producción agroalimentaria, a partir de la integración de tácticas para el manejo de plagas emergentes en 45,1 hectáreas (ha) de raíces y tubérculos, con capacitación a productores y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

Comentó, además, sobre la siembra de 132 ha con plátano de la variedad FIA 02 en sistema extradenso, que se tradujo en un rendimiento de 8,5 toneladas (t) por ha, y la instalación de tres casas de cultivo semiprotegidas que produjeron 6,7 t de hortalizas.

En el ámbito ganadero, informó sobre la introducción de tecnología de chip ruminal en 215 reproductoras caprinas y la aplicación de programas de inmunización que protegen 87 mil animales contra la garrapata.

Por otra parte, precisó que 25 molinos de viento instalados benefician el suministro de agua a más de cuatro mil 100 animales; mientras que la industria azucarera destacó por el uso de cultivares recomendados en el 80,1 % del área sembrada, el diagnóstico de compactación en más 16 mil 600 ha y la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales para el manejo integral de las plantaciones.

Sobre el sector energético, Lourdes Castelo Valdés, subdelegada de Medio Ambiente, dijo que los diez parques solares fotovoltaicos generaron cerca de 65 mil megavatios hora (MWh), y las 65 ha bajo riego fotovoltaico fortalecen la producción de alimentos; además, la optimización dinámica de los sistemas permitió una generación adicional de siete mil 862 MWh, que evita la emisión de cinco mil 504 t de dióxido de carbono y el consumo de mil 965 t de petróleo.

Vera Olmos destacó la generalización de un dispositivo mínimamente invasivo para traumatismos craneales en neonatos, que evita cirugías complejas y representa un ahorro potencial de 3,8 millones de pesos anuales.

Un tratamiento con el inmunosupresor micofenolato mofetilo, ejemplificó el subdelegado, logró un 95 % de remisión en pacientes con nefritis lúpica, que contribuyó a la prevención de la diálisis y el trasplante renal, al tiempo que se realizaron 23 ensayos clínicos en 10 sitios del territorio y la primera Guía Práctica Clínica periodontal del país para niños y adolescentes con hipertensión arterial.

Castelo Valdés también se refirió a los avances en gestión ambiental y economía circular, a partir de la aplicación de paquetes tecnológicos para el manejo costero en los municipios de Caibarién, Sagua la Grande, Corralillo y Encrucijada, así como la capacitación de más de 20 especialistas.

Explicó que 61 entidades emplean principios de economía circular, 44 ya no envían residuos a vertederos y seis cuentan con proyectos de desarrollo local.

Por su parte, González Velazco enfatizó el impacto socioeconómico de la CTI, pues los 247 proyectos de desarrollo local, con representación en los 13 municipios villaclareños, generaron ingresos por casi seis millones de pesos y una utilidad superior al millón.

Resaltó que 88 de estas iniciativas se dedican a la producción de alimentos y 43 a manufacturas, mientras 33 son de colaboración internacional y se da seguimiento a otras 51 de innovación priorizados por el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de Villa Clara.

La fuerza laboral dedicada a la CTI es de siete mil 025 trabajadores, entre ellos 594 doctores y mil 323 másteres, un capital humano de alta calificación que contribuyó a la obtención de ocho premios nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba en la convocatoria de 2024 y la presentación de 19 propuestas para 2025.

Estos resultados consolidan a Villa Clara como un territorio a la vanguardia en la aplicación de la ciencia a la solución de problemas concretos, con una gestión que articula instituciones, sectores productivos y políticas de desarrollo para impulsar la soberanía alimentaria, la transformación energética, la salud pública y la sostenibilidad ambiental.

