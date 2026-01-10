Continúa solidaridad de trabajadores granmenses con la República Bolivariana de Venezuela

Trabajadores del sector eléctrico en Granma se sumaron a las manifestaciones realizadas en todo el país para repudiar la inmoral agresión de los Estados Unidos contra la soberana nación de Venezuela. Durante el acto, patentizaron su apoyo a la hermana nación y el desprecio al ataque militar ejecutado por los Estados Unidos en tierras venezolanas, de manera injusta y arbitraria, violando las leyes internacionales.