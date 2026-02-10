Adopta Industria Alimentaria medidas ante nuevas restricciones

El Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) informó desde su web institucional que adoptó medidas para mantener la producción y distribución de alimentos en Cuba, tras la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró una emergencia nacional respecto a la isla y anunció aranceles a países que le suministren petróleo.

La entidad precisó que se garantizará el funcionamiento de los molinos para la harina destinada al pan, así como la distribución de compotas infantiles y leche en polvo hacia las provincias, pese a las limitaciones energéticas.

Se priorizarán las exportaciones con el objetivo de obtener ingresos y se buscarán alternativas para sostener la producción en condiciones complejas.

La industria pesquera continuará sus producciones, mientras se incrementa el uso de energías renovables en la elaboración y transporte de alimentos hacia los sectores priorizados.

Según el Minal, se emplearán progresivamente medios de transporte con energía renovable para asegurar la llegada de productos a hospitales, hogares de ancianos, centros de atención a niños con enfermedades crónicas y familias vulnerables.

Los comedores obreros y las industrias ofrecerán alimentos elaborados con alternativas que no requieran combustible para su traslado, como parte de las acciones de adaptación.

Más de 70 mil trabajadores del sector participan en estas medidas, con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria en un escenario de restricciones externas, subrayó el Minal.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.