Reorganizará estructuras  enseñanza médica superior ( +Fotos y Video)

: La universidad médica granmense reorganizará estructuras organizativas. Lo anterior tiene como objetivo garantizar vínculos docentes con la práctica laboral en diferentes especialidades de salud. Enfocándose en programas de salud materno infantil y vigilancia epidemiológica.

Como en el resto de las facultades universitarias granmenses pedagogos y educandos de la las Ciencias Médicas trazan estrategias para garantizar la continuidad del proceso docente educativo en la especialidades de salud ante la crisis agudizada por las medidas aplicadas por el gobierno estadounidense a nuestro país.

Entre las principales medidas destaca la descentralización de los estudiantes y la reorganización de sus estructuras.

La rectora del centro de altos estudios añadió que los exámenes de recuperación se realizarán en la semana del 9 al 14 de febrero actual para los estudiantes que por varias causas no realizaron la tercera convocatoria en la fecha señalada. En tanto el segundo semestre iniciará el 16 de febrero lo cual estará dado especialmente para estudiantes de primer a tercer año.

El proceso docente educativo, por su parte, pasará al modo semipresencial y a distancia, señaló la dirigente.

Al concluir su intervención la rectora de Ciencia Medicas en Granma destacó que está garantizado el claustro profesoral que impartirá clases presenciales en cada territorio mientras la vinculación de todos los estudiantes de pregrado hacia los policlínicos y hospitales de su zona de residencia se encuentra asegurada.

María Karla Batista (Estudiante de Periodismo)

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma