Cuba por optimizar los servicios de Salud sin perder calidad

En una comparecencia en la revista informativa Buenos Días, Portal Miranda dijo que una decisión necesaria e inaplazable es la de concentrar los servicios, preservar lo esencial e intentar funcionar con eficiencia, organización y sensibilidad.

Otra acción que señaló como prioritaria es la de fortalecer los programas del médico de la familia, el materno infantil y la atención a hogares de ancianos, así como reducir la estadía hospitalaria siempre que sea posible.

Refirió también que otra acción imprescindible será reducir al mínimo los métodos diagnósticos que utilicen para su funcionamiento servicio eléctrico y optimizar el método clínico en los casos que sea posible.

El ministro dijo además que bajará el nivel de actividad quirúrgica por la propia protección de los pacientes y se priorizarán solo las cirugías de urgencia, a la vez que aseguró que se garantizará el servicio de atención a pacientes con padecimientos crónicos, valorando el ingreso hospitalario de aquellos que por uno u otro motivo se les vea complejizada la transportación hacia las instituciones médicas donde reciben sus tratamientos, como el caso de las hemodiálisis.

En cuanto a la universidad médica, dijo que se descentralizarán las clases mientras que para alumnos de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) habrá un programa diferenciado para la continuidad de estudios, entre otras cuestiones que detalló.

