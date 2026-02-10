Identifican Cuba y Camboya potenciales áreas para cooperación

Cuba y Camboya identificaron en esta capital las potenciales áreas de cooperación existentes hoy y ratificaron la voluntad compartida de promover las relaciones económicas y comerciales en diversos sectores.

“Vamos a crecer juntos”, afirmó el viceministro de Comercio del Reino, Rath Saravuth, al recibir este lunes al vicetitular del Ministerio de Turismo de Cuba, Adalberto Venero, quien concluye hoy una visita de trabajo a esta nación.

En el encuentro ambos dirigentes abordaron también las oportunidades de inversión extranjera en el sector turístico de la mayor de las Antillas y manifestaron la común determinación de profundizar los lazos de amistad y solidaridad entre ambos pueblos.

Saravuth expresó además la disposición y el compromiso de su institución a reforzar los vínculos con Cuba a través de la firma de Memorandos de Entendimiento y el intercambio de visitas de delegaciones empresariales.

Venero, por su parte, resaltó el afecto especial existente entre los pueblos y gobiernos de Cuba y Camboya, sustentado en el diálogo y los consensos de alto nivel.

Destacó asimismo las esferas de interés para la inversión extranjera en Cuba, resaltando en particular las recientes medidas en el ámbito del turismo.

Cuba y el Reino de Camboya establecieron relaciones diplomáticas el 15 de abril de 1960, fruto del legado del Rey Padre, Norodom Sihanouk, y el líder histórico de la Revolución cubana, comandante en jefe Fidel Castro.

Desde entonces, ambas naciones han sostenido sólidos e ininterrumpidos vínculos diplomáticos basados en el respeto y el entendimiento mutuos.

