Cuba ratifica carácter social del presupuesto del Estado

El presupuesto del Estado cubano mantiene y ratifica su carácter profundamente social y humanista, al garantizar el acceso universal y gratuito a servicios esenciales como educación, salud pública, seguridad social y asistencia social.

Así afirmó este lunes el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, durante su intervención en el programa Mesa Redonda de la televisión de la isla caribeña.

Regueiro explicó en el popular espacio televisivo las acciones que adopta el país antillano para enfrentar la actual situación, en especial en torno al control del presupuesto, la gestión de los ingresos, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, el necesario control de precios minoristas y mayoristas, entre otros temas.

El titular subrayó que el presupuesto constituye una expresión concreta de las conquistas sociales de la Revolución y un respaldo directo a los derechos de la población de la isla.

Apuntó que el presupuesto respalda el disfrute de derechos fundamentales, garantizando el acceso universal y gratuito a la educación y la salud, así como la protección de la seguridad social y la asistencia social dirigida a los sectores más vulnerables.

Precisó que cuentan con respaldo presupuestario las atenciones especiales que requieren determinados grupos de la población y los programas de desarrollo de la cultura y el deporte, áreas a las que el país no renuncia pese a las actuales condiciones económicas.

Acotó el ministro que mantener la vitalidad del sector social exige una revisión permanente de la racionalidad del gasto, el ahorro y la postergación de aquellos desembolsos que no resultan imprescindibles en el momento actual.

También destacó el papel del fondo para el desarrollo agropecuario, al que pueden acceder los productores con el objetivo de incrementar la producción de alimentos, fortalecer la autonomía productiva local y avanzar en la suficiencia alimentaria desde cada territorio.

Resaltó igualmente el compromiso del presupuesto con el incremento parcial de las pensiones, que tendrá en 2026 una expresión superior a los 20 mil millones de pesos, recursos previstos en el presupuesto del Estado.

En relación con el respaldo presupuestario a la producción, Regueiro ratificó la continuidad de los beneficios tributarios y las renuncias fiscales destinadas a estimular actividades productivas, incluidos los apoyos para la importación de materias primas, insumos y bienes que favorezcan los encadenamientos productivos.

Se refirió al impulso dado por los gobiernos locales a proyectos de energías renovables, con participación del sector no estatal y beneficios tributarios que incluyen la exención del pago de impuestos hasta la recuperación de la inversión, contribuyendo a la autonomía energética y la sostenibilidad de servicios como salud, educación y atención social en hogares de ancianos y casas de abuelos.

Explicó que el ordenamiento del gasto presupuestario de este año respalda la decisión anunciada por el presidente Miguel Díaz-Canel de priorizar el uso de energías renovables en los servicios sociales, combinando asignaciones directas de recursos con incentivos fiscales.

El ministro reiteró que, pese a las restricciones económicas y su impacto en la economía nacional, el presupuesto del Estado respalda las principales acciones para proteger y mantener la esencia del proyecto social cubano.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959