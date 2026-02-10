Israel y Palestina, dos estados, única solución de paz

España reiteró hoy su apego a dos estados de Israel y Palestina, que consideró la única solución viable hacia la paz en el Medio Oriente.

Luego de ser condecorado por la Autoridad Nacional de Palestina (ANP) este martes en la Casa Arabe de Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó la necesidad de implementar medidas irreversibles que terminen con el sufrimiento en Gaza y Cisjordania.

Albares recibió la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina de manos del embajador, Husni Abdelwahed, que fue concedida por el presidente de la ANP, Mahmud Abbás.

España siempre va a estar al lado del pueblo palestino, de su dignidad y su derecho a vivir en paz y seguridad, exactamente el mismo derecho que tienen el resto de los países de la región y cualquier ser humano, remarcó el canciller.

Al agradecer la condecoración, el diplomático dijo que sirve para reforzar no sólo su compromiso personal con Palestina, sino el de la mayoría de la sociedad española con la causa justa de la paz y con la idea de humanidad hoy cuestionada.

Recordó que en mayo de 2014 España decidió reconocer a Palestina como Estado, en un paso que han seguido otros muchos países y proyecta el verdadero y único camino posible para la coexistencia pacífica en el Medio Oriente.

Asimismo, apuntó que, si bien se dieron algunos pasos positivos para terminar con la agonía de la población de Gaza, todavía está distantes de terminar con un ciclo de violencia infernal que priva de los más elementales derechos a la ciudadanía de la Franja.

«Este ciclo infernal de violencia tiene que cesar definitivamente», apostilló, al remarcar que no entra todavía suficiente ayuda humanitaria y continúan las acciones militares de Israel.

A su turno, el embajador Husni Abdelwahed aplaudió a España y al Gobierno de Pedro Sánchez, “por estar en el lado correcto de la historia”, y resaltó las «voces valientes y valiosas» que se alzan contra esta nueva doctrina internacional basada en el odio y la deshumanización». Al deplorar la doctrina contra el multilateralismo, colonialista y favorable a la ocupación, Abdelwahed elogió que por el contrario, España demuestra «una congruencia con principios y valores que muchos han abandonado y una gran capacidad de gestión, iniciativa y liderazgo».

Mientras algunos observan el laboratorio que de emplea contra Palestina, otros nos devuelven la esperanza como el caso de España, valoró el diplomático, en una ceremonia que contó con la presencia del ex número dos de la Unión Europea, Josep Borrell, y de numerosos embajadores.

