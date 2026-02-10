Personalidades de EEUU exigen a Trump cese de agresividad contra Cuba

Importantes personalidades de Estados Unidos firmaron una carta abierta que exige al presidente Donald Trump el cese de su agresividad contra Cuba, advirtiendo que tratar de someter hoy a un pueblo por hambre es una forma de terrorismo.

Los actores Mark Ruffalo, Kal Penn y Susan Sarandon, la escritora Alice Walker y 22 miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York se incluyen entre el grupo de artistas, funcionarios electos, figuras públicas y organizaciones firmantes.

“La hambruna masiva y el sufrimiento humano en Cuba son el objetivo de la última Orden Ejecutiva de ‘emergencia’ de Trump, que impide a Cuba, una nación insular, importar petróleo o cualquier fuente de energía necesaria para su supervivencia”, indicó la misiva denominada Llamado a la Conciencia.

Según el texto, divulgado en la cuenta de X de The People’s Forum, “se trata de una estratagema cínica y burda para distraer a la opinión pública de los problemas internos que suscitan una disidencia pública masiva y, como hemos visto con Venezuela, un precursor de un ataque militar ilegal”.

El escrito afirmó: “Nosotros, junto con millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, rechazamos este acto inhumano contra el pueblo cubano”.

“No se trata de una política de seguridad nacional; es un acto deliberado de guerra económica destinado a estrangular a toda una población”, subrayó.

Recordó el Llamado que en su momento el presidente Barack Obama (2009-2017) inició un importante esfuerzo para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

“Ambos países reabrieron sus embajadas tras 50 años de cierre. En Estados Unidos, Cuba y todo el hemisferio occidental, la gente recibió esto como un final bienvenido a las anacrónicas políticas de la Guerra Fría que habían dominado la relación”, añadió.

Pero Trump -dijo- ha revertido el rumbo iniciado por la administración Obama. Su Orden Ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba de «amenaza inusual y extraordinaria» para Estados Unidos.

Esto es obviamente falso, pero proporciona un pretexto para imponer severas sanciones económicas a cualquier país que intente suministrar petróleo o comerciar con Cuba, recalcó el Llamado a la Conciencia.

Alertó el mensaje que “las consecuencias de la nueva Orden Ejecutiva se medirán en sufrimiento humano: familias se quedarán sin electricidad, refrigeración ni cocina; los hospitales se enfrentarán a decisiones imposibles, con el riesgo de cerrar salas y suspender tratamientos críticos”.

Además, “la distribución de alimentos y medicamentos se paralizará, mientras los más vulnerables —niños, ancianos y enfermos— sufrirán las consecuencias de esta crueldad”.

Esta política es inadmisible. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Someter a una población por hambre no es diplomacia; es una forma de terrorismo, acotó.

Hacemos un llamamiento a todas las personas de conciencia para que rechacen esta crueldad y exijan el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra la isla, añadió la publicación.

Argumentó que, durante más de 30 años, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente, por abrumadora mayoría, para condenar el cerco unilateral contra Cuba.

Por eso, el Llamado exhortó a Trump para que lleve a cabo “su política exterior respetando los deseos del pueblo estadounidense y de conformidad con el derecho internacional”. Nosotros, el pueblo estadounidense, queremos tener relaciones normales con Cuba, tratarla con igualdad y respeto, y, lo más importante, ver a Cuba y al pueblo cubano como nuestros vecinos y no como nuestros enemigos, recalcó el Llamado al concluir que “¡Dejen vivir a Cuba!, ¡Cuba no es una amenaza!”.

