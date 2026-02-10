Informa medidas ante situación con el combustible Dirección Provincial de Salud en Granma

La Dirección Provincial de Salud en Granma, dio a conocer junto con otros directivos las medidas a tomar en medio de la compleja situación que enfrenta el país con el combustible. Mantener la vitalidad de los hospitales provinciales y fortalecer el trabajo en la atención primaria, figuran dentro de las prioridades de la provincia.

Las nuevas restricciones de la administración del presidente Donald Trump relacionadas con la comercialización de combustibles a Cuba, obligaron al país a tomar una serie de medidas.

Con este motiva se desarrolló en Granma una reunión donde los directivos de los sectores abordaron sus prioridades ante el desabastecimiento de combustible.

Sobresalieron en el encuentro las disposiciones de la Dirección de Salud en la provincia. La Dra. Yelenis Elías Montes expuso que es primordial mantener la vitalidad de los hospitales provinciales, la atención materno infantil y el fortalecimiento del trabajo en la atención primaria como principal escenario donde realizar acciones.

En la cita Elías Montes puntualizó la necesidad de garantizar la atención a las instituciones sociales, dígase Casas de Abuelos, Hogares maternos y de ancianos entre otras. Asimismo explicó la atención diferenciada a los programas de Nefrología y Oncología además de otras enfermedades que sean impostergables su atención.

Destacan también entre las nuevas normas del sector la detención de las cirugías electivas, la protección a los servicios estomatológicos de urgencias, el incremento de la producción de las soluciones de hipoclorito y su distribución en las farmacias.

De este modo la dirección de salud en el territorio garantiza mantener la vitalidad de los servicios del área médica en medio de la compleja situación que atraviesa el país.



Emily Peña Acosta (estudiante de periodismo)

