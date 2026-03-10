Convoca la UNEAC a nuevo proceso de crecimiento

Como parte de la campaña Arte fiel, por los cien años de Fidel y los 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, su presidencia nacional convoca a un nuevo proceso de crecimiento.

Los aspirantes estarán acreditados por una obra sólida desde el punto de vista artístico, conceptual y estético, ser portadores de los valores éticos y humanistas que defiende nuestra sociedad y acogerse a los principios de voluntariedad y selectividad.

Cada interesado deberá conocer y aceptar expresamente los Estatutos, la metodología y normas para la presentación del expediente, que deberá entregarse en la sede del Comité provincial de la organización, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de julio.

Reconocidos creadores de todas las manifestaciones conformarán los jurados que valorarán las solicitudes de ingreso.

Detalles acerca del reglamento y las características del proceso, podrán ser evacuados en la presidencia provincial de la UNEAC en Granma. Los resultados se darán a conocer en diciembre del presente año.

La Demajagua