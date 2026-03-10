Irán preparado para larga guerra, Trump habla de corta excursión

Aunque el presidente Donald Trump asegura que la guerra que desató en Irán demorará días, que es una “excursión a corto plazo”, la República Islámica da señales hoy de estar preparada para una larga contienda con Estados Unidos.

Kamal Kharazi, asesor de política exterior de la oficina del líder supremo, advirtió en entrevista con medios estadounidenses que su país estaría dispuesto a seguir atacando a las naciones del Golfo aliadas de Washington para causarles problemas económicos.

«Ya no veo margen para la diplomacia. Porque Donald Trump ha estado engañando a otros e incumpliendo sus promesas, y lo hemos vivido en dos momentos de negociaciones: mientras estábamos negociando, nos atacaron», dijo a la cadena CNN.

No hay margen -subrayó- a menos que la presión económica aumente hasta el punto de que otros países intervengan para garantizar la terminación de la agresión.

Durante una conferencia de prensa la víspera, Trump calificó de «excursión a corto plazo» su guerra contra Irán mientras lidia con el alza de los precios del petróleo, la oposición de la opinión pública y las bajas militares.

«Esto fue solo una incursión en algo que debía hacerse. Estamos muy cerca de terminar eso también», afirmó Trump a los periodistas en el retiro republicano de la Cámara de Representantes en el Doral, Florida.

«Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algún mal», y subrayó al insistir: «creo que verán que será una excursión a corto plazo».

El ocupante del Despacho Oval dio la actualización sobre el conflicto, justo cuando entró en su segunda semana y días después de lanzar un aviso-advertencia de que solo aceptaría de Irán la «rendición incondicional».

Trump afirmó que la acción militar terminará «muy pronto» y cuando se le preguntó cuántas bajas de guerra está dispuesto a soportar, repitió una idea que expresó el sábado: que las familias de los caídos le han pedido que ‘termine el trabajo, señor, por favor, termine el trabajo’.

Visiblemente cansado, pero fiel a su retórica de amenazas señaló que Estados Unidos e Israel están «aplastando al enemigo» y alardeó que juntos están dando muestras de «una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar», declaró.

Indicó que hasta la fecha se han hundido 46 barcos y dijo que al enterarse de que los barcos iraníes eran de excelente calidad, preguntó por qué Estados Unidos no los capturaba y confesó que le habían explicado que era «más divertido hundirlos».

Irán descartó la idea de rendición incondicional que exige Trump. En respuesta a la agresión, Teherán lanzó ataques con misiles y drones contra Israel, además de operaciones contra intereses militares estadounidenses en países del Golfo, Jordania e Iraq que causaron la baja de siete soldados del Pentágono y al menos 18 heridos.

En Irán los bombardeos provocaron más de mil 200 fallecidos, entre ellos el ayatolá Ali Jamenei y varios de los principales líderes militares del país.

