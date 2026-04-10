Científicos cubanos presentan avances en tratamientos del ictus y enfermedades dermatológicas

El Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) dio a conocer los avances obtenidos en la evaluación clínica de nuevos y tradicionales productos naturales dirigidos al tratamiento post-ictus y de enfermedades dermatológicas, entre otras.

La presentación se realizó esta semana durante los habituales intercambios del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos en temas de salud.

La doctora en Ciencias Sarahí Mendoza Castaño, directora de Investigación, Desarrollo e Innovación de la emblemática institución científica, informó sobre el desarrollo de productos que han ido demostrando su eficacia y seguridad y que permitirán incrementar la cartera de fármacos del centro en bien de la población cubana , y también con potencialidades en el mercado internacional.

La especialista presentó, entre otros, los resultados del ensayo clínico para evaluar la eficacia del empleo del Policosanol, ingrediente activo del icónico PPG, desarrollado por el CNIC a finales de los años 80 del pasado siglo, combinado con la aspirina (ASA) de 81 miligramos en el tratamiento del deterioro cognitivo en pacientes que han sufrido ictus isquémico.

El estudio, con una duración de 12 meses, involucró a cien pacientes de ambos sexos, con una edad promedio de 69 años, afectados por la dolencia, distribuidos en dos grupos de trabajo.

Durante el experimento se demostró que, a partir de los 45 días de tratamiento, se empezó a registrar una mejoría significativa de los aquejados en ambos grupos de tratamiento.

“Con este estudio demostramos por primera vez que la terapia a largo plazo con Policosanol de 20 miligramos y una dosis de ASA de 81 miligramos por día mejora tanto la recuperación funcional como el deterioro cognitivo post residual en pacientes que han sufrido un ictus isquémico”, afirmó el doctor en Ciencias Javier Sánchez López, del Centro de Neurología y Neurocirugía.

“Es un resultado prometedor —afirmó el renombrado neurólogo—, y estamos preparándonos para en un futuro emplear esta terapia en el parkinsonismo vascular, porque —explicó— evidentemente el Policosanol protege el árbol vascular; por tanto, en cualquier patología en la que haya un daño de este tipo, su efecto va a ser favorable. Esa es la idea que tenemos y los resultados han sido alentadores en este primer estudio”.

Ante la incidencia del ictus isquémico en los procesos de demencia, Sánchez López argumentó que “hoy las personas viven cada vez más años, pero podemos ser atrapados por un deterioro cognitivo. Por eso, cualquier producto, cualquier ensayo que hable a favor de una mejoría es algo que se recibe como un bálsamo, sabiendo que queremos vivir más, pero también con más calidad de vida, y más aún usando productos naturales, que son altamente confiables, altamente seguros en su utilización médica”.

La presentación de los nuevos resultados científicos del CNIC incluyó también un estudio sobre la eficacia de la terapia combinada de crema de aceite de girasol ozonizado (AGO) y jabones AGO, azufre o azufre y AGO, respectivamente, en pacientes con determinadas afecciones dermatológicas.

Particular atención generaron los estudios sobre la eficacia y seguridad del jabón dermatológico y la crema AGO en pacientes con acné, en los que participaron 75 personas de ambos sexos distribuidas en tres grupos: en uno de ellos se empleó la terapia con jabón dermatológico AGO, en otro la crema AGO y en el tercero la terapia combinada.

La doctora en Ciencias Sarahí Mendoza Castaño explicó que, en personas cuya edad promedio fue de 24 años y entre las que predominó el sexo femenino, en todos los grupos hubo curación clínica y mejora de los puntajes de evaluación y calidad de vida, siendo los efectos de la terapia combinada mejores que las monoterapias con jabón o crema. Los estudios con estos productos continuarán para confirmar los resultados con un mayor tamaño muestral y tiempo de tratamiento.

En el encuentro de esta semana del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos en temas de salud, los especialistas del CNIC también presentaron una evaluación de la eficacia y la seguridad del empleo del jabón dermatológico AGO y una crema antiinflamatoria de alcoholes en pacientes con dermatitis crónica.

El estudio, actualmente en procesamiento, tuvo una duración de ocho semanas e incluyó a 90 pacientes. Sus resultados se muestran promisorios, al igual que el que versa sobre los efectos, la seguridad y la tolerabilidad del uso de la ozonoterapia rectal en pacientes con sintomatología articular posterior a la fase aguda del chikunguña.

El presidente Díaz-Canel ponderó los resultados que sigue acumulando el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, institución fundada en 1965 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y que se ha ganado el mérito de ser el núcleo fundacional de las instituciones científicas creadas por la Revolución, primero como Polo Científico y hoy como Biocubafarma.

Los nuevos éxitos del centro confirman que, a 61 años de su creación, el CNIC sigue inmerso en la solución, con rigor y calidad, de problemas biomédicos y tecnológicos de importancia económica y social para el país y en la creación de productos de avanzada, competitivos en el mercado mundial.

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Cubadebate