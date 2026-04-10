Avanza programa de crianza de búfalos en Empresa Agropecuaria Bayamo

El programa bufalino en la Empresa Agropecuaria Bayamo, en la provincia de Granma, exhibe resultados favorables, en lo que va de año.

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Sus avances lo avala el hecho de  crecer de forma sostenida con 207 nacimiento en el 2025, para sumar 856 ejemplares, mientras  proyecta  incrementar  ese indicador  en el  actual año, al contar con el total de  la masa de hembras gestadas.

Miguel Mendoza Acuña, director de la Unidad empresarial de base (Ueb) Ernesto Che Guevara, calificó de alentadora la recuperación y  trabajan  con intensidad  en la edificación de nuevas vaquerías  y áreas,   en las zonas de  Molino Rojo,  Pozo Cuadrado y  La Candelaria.

Explicó que  la Ueb presta servicios, con una  brigada de reproducción,   a ocho  Unidades Básicas de Producción Cooperativa  y  seis  Cooperativas de Créditos y Servicios y    convenios de cebas de búfalos con varios productores individuales.

Granma acomete  la labor desde hace algunos años,  en  la  crianza de la especie bovina, bajo la dirección y control del Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura con el chequeo  de su  desarrollo, en condiciones  de pocos recursos  materiales.

La masa bufalina tiene una alta tasa reproductiva,  genera pequeños gastos y entre sus cualidades están  la longevidad, con 20 y 25 años de vida productiva, mayor resistencia, además  es capaz de convertir pastos y forrajes  de mala calidad, en proteína en forma de carne y leche de gran valor nutricional.

Son animales propios,  para la situación por la que se atraviesa de limitaciones económicas, no exigen de inversiones grandes en instalaciones, solo una vaquería típica o rústica con sombra, agua, comida  y  buen trato.

Es una  opción,  que deberá  rendir frutos  en  la crianza  y  plantea el conocimiento  de un manejo adecuado,  con un acostumbrado  horario,  para recogerlo en su corraleta, lo cual facilita la  docilidad del animal  que  no necesita ni de una cerca.

El búfalo crece en su rebaño, en más de un 15 por ciento anual, con natalidad que supera el 90 por ciento  y en la provincia,  siete municipios cuentan con animales,  la mayor cantidad están  localizados en Bayamo, Cauto Cristo y Manzanillo; y  se han extendidos  a Campechuela, Yara, Jiguaní y Río Cauto.

La Demajagua

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