Chequean Programa de atención materno infantil en Bayamo

Los centros de atención primaria de Bayamo son objetos por estos días de visitas integrales al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), como parte del seguimiento a una de las prioridades estratégicas de la Salud Pública cubana.

Recientemente, una visita ministerial recorrió el Policlínico Docente René Vallejo Ortiz, donde el Doctor Omar Milián Ramírez, especialista en Medicina Familiar y funcionario de la Dirección Nacional de Atención Primaria de Salud, intercambió con trabajadores y directivos sobre el desempeño del programa en esa institución de salud bayamesa.

Durante el recorrido subrayó el papel decisivo de la Atención Primaria de Salud como primer nivel de respuesta para prevenir y detectar riesgos obstétricos y pediátricos, así como para garantizar la continuidad asistencial entre policlínicos y hospitales.

De igual modo, en el área de salud Trece de Marzo de Bayamo, la Doctora Dayana Coto Núñez, presidenta de la Sociedad Científica de Obstetricia de Cuba, verificó el cumplimiento de las estrategias de atención integral al PAMI.

Allí constató que la intervención sanitaria compleja, se aplica al ciento por ciento de las gestantes y lactantes, con evaluaciones exhaustivas a cargo de especialistas.

Según se le explicó, esta modalidad se desarrolla de manera continua durante 10 días, con el propósito de fortalecer la pesquisa, la evaluación médica, y el seguimiento oportuno de madres e infantes.

La atención materno infantil continúa siendo una prioridad del sistema de salud cubano, sustentada en la articulación entre atención primaria, hospitales y equipos especializados.

La Demajagua