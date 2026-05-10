Un compromiso colectivo

En el contexto actual, la crianza de los hijos se presenta como un desafío que requiere la colaboración de toda la sociedad. La educación de nuestros niños y adolescentes es esencial para formar ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno.

La formación de los pequeños no puede subestimarse porque es la base sobre la cual se construirá un futuro próspero para nuestra patria. Inculcar valores como el respeto, la responsabilidad y la caballerosidad, desde temprana edad, es fundamental para el desarrollo integral de los jóvenes.

El Código de la Niñez, Adolescencia y Juventud establece derechos y deberes que garantizan el bienestar de los menores. Este marco legal refuerza la importancia de una educación que fomente el pensamiento crítico y el respeto por los demás, asegurando que cada niño tenga acceso a una crianza que promueva su crecimiento personal y social.

La adolescencia es una etapa crucial en la que el diálogo abierto entre padres e hijos es vital. La confianza debe prevalecer, permitiendo que los adolescentes se sientan cómodos al compartir sus inquietudes. Este tipo de comunicación fortalece los lazos familiares y les brinda herramientas para tomar decisiones informadas.

Lamentablemente, se ha perdido la participación del personal de la Salud en los centros educativos, lo que es muy valioso. Profesionales de este sector podrían ofrecer orientación y apoyo a los estudiantes, ayudándolos a enfrentar problemas de salud física y mental, asimismo, a prevenir conductas de riesgo.

Además, la falta de opciones de entretenimiento adecuadas ha contribuido a que se vean impulsados hacia adicciones y malos hábitos. Es crucial realizar actividades recreativas y culturales para mantener a los jóvenes ocupados y ofrecerles alternativas provechosas, en lugar de caer en comportamientos perjudiciales.

Las audiencias en los consejos populares han cobrado relevancia en la prevención de problemas, como el consumo de drogas, el embarazo en la adolescencia, el alcoholismo y el tabaquismo, iniciativas que debieran seguir promoviéndose.

Particularmente, en el municipio de Pilón, la labor de los sectores de Cultura y Educación han sido notables. Mediante conferencias y conversatorios se han creado espacios para que los niños pueden aprender y reflexionar sobre temas relevantes. Esto no solo enriquece su formación académica, sino que también les enseña a valorar la vida y a tomar decisiones positivas.

La Organización de Pioneros José Martí, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media desempeñan un papel fundamental en la formación de valores revolucionarios y humanos.

Estudiantes y jóvenes se sienten identificados con esas organizaciones que podrían convertirse en puentes para mejorar estilos de vida y de conducta, e impulsar su desarrollo integral.

De igual manera, la familia nunca debiera apartarse de su misión; asumir un rol protagónico le corresponde, porque es en la cuna donde comienza a formarse la personalidad de cada ser humano y, para ello, urge crear un ambiente de armonía y respeto.

La crianza de los hijos en Cuba es un esfuerzo que debe ser compartido por todos. Inculcar valores, fomentar el estudio y mantener un diálogo abierto son pasos esenciales para construir una sociedad más fuerte y unida, y así garantizar un futuro esperanzador para todos.

La Demajagua