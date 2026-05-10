Inicia montaje en La Habana del servicio de taxis ruso-cubano

La construcción de una terminal de taxis ruso-cubana ha comenzado en La Habana, informó al periódico Izvestia el Departamento de Transportes de Moscú.

Según el rotativo, las instalaciones tendrán 50 vehículos Moskvich, tanto de gasolina como eléctricos. Además, se prevé la creación de infraestructura de carga solar para los autos eléctricos.

“En el futuro, una flota de taxis Moskvich podrá prestar servicio a los residentes de La Habana, a los turistas rusos y de otros países”, agregó el Departamento de Transportes, aclarando que los coches y el equipamiento ya están listos para ser enviados desde Rusia.

Las autoridades rusas afirmaron que están “en contacto permanente con sus homólogos cubanos y continúa el trabajo conjunto para la puesta en marcha de la flota de taxis en La Habana. En la actualidad, la parte cubana está llevando a cabo obras de construcción en los terrenos donde se ubicarán las infraestructuras del servicio”.

Se prevé la creación de infraestructura de carga solar para los autos eléctricos. Foto: Ramil Sitdikov/ RIA Novosti.

Cubadebate