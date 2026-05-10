Mayo, el mes de la obstetricia

Mayo abre sus puertas a la obstetricia cubana con una jornada de tolerancia cero a las muertes maternas y neonatales evitables, como parte de la campaña que durante todo este mes convoca la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en el contexto actual, cuando la salud materna y neonatal representa un pilar fundamental para el desarrollo social y humano del país.

En Granma, la Dirección Provincial de Salud se suma a esta importante acción, enmarcada además en la conmemoración del 87 aniversario de la institución que ha sido testigo y protagonista del crecimiento científico y humano de profesionales comprometidos con la salud integral de la mujer.

Esta jornada no solo rinde homenaje a los obstetras y enfermeras, también a todos aquellos técnicos y especialistas que, día a día, velan por la tranquilidad y el bienestar de madres y recién nacidos.

Durante todo el mes de mayo, Granma realizará un abanico de actividades orientadas a fortalecer la prevención y el tratamiento oportuno de las principales causas de mortalidad materna, como los trastornos hipertensivos del embarazo y las hemorragias, ambos factores críticos que pueden evitarse con una adecuada atención prenatal y protocolos médicos actualizados.

Se implementarán talleres, sesiones educativas, actualización profesional y campañas informativas dirigidas tanto a los profesionales de la salud, como a la comunidad en general, enfatizando la importancia de la vigilancia continua y el acceso oportuno a servicios obstétricos de calidad.

Esta jornada representa, además, un momento de reflexión sobre los avances y los desafíos pendientes en la materia, impulsando el compromiso colectivo para reducir aún más las tasas de mortalidad y mejorar la calidad de vida de madres e infantes en el territorio granmense y en todo el país.

Mayo se convierte en un mes de esperanza, compromiso y acción, reafirmando el propósito de garantizar una atención materno-neonatal digna, humanizada y científica, donde ninguna muerte pueda considerarse inevitable.

Radio Bayamo