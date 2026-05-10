Jardín Botánico Nacional: Residuos forestales podrán convertirse en energía renovable

El Jardín Botánico Nacional de Cuba pondrá en marcha próximamente un proyecto orientado a convertir residuos forestales en energía renovable y sustratos, en el marco de una iniciativa de cooperación internacional.

De acuerdo con información publicada en su perfil de Facebook, la institución instalará una industria para la producción de pellets y astillas de madera, que permitirán sustituir combustibles fósiles en calderas, hornos, cocinas y quemadores.

Este proyecto forma parte de la iniciativa Reviv-e, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, que además aportará el equipamiento necesario para su ejecución.

En su desarrollo participan la Universidad de Zaragoza, Cubasolar, la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas.

Entre las entidades que reemplazarán el uso de combustibles fósiles por bioenergía se encuentran las cocinas del propio Jardín Botánico Nacional, los hornos de la panadería del Reparto Eléctrico, la caldera de vapor de la fábrica de Pastas La Pasiega y la caldera de agua caliente de una instalación hotelera.

La propuesta se presenta como un modelo de economía circular, con potencial para convertirse en referente en la gestión sostenible de los recursos forestales en Cuba.

Cubadebate