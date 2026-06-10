Isabella Rojas estará en el Mundial de Frankfurt

Tras el onceno puesto en el concurso de máximas acumuladoras del Campeonato Panamericano de gimnasia rítmica 2026, la granmense Isabella Rojas Rojas aseguró boleto al Mundial de Frankfurt, Alemania, del 12 al 16 de agosto venidero.

En la Arena Carioca 1, del Parque Olímpico de Río de Janeiro, sede de la justa continental, la bayamesa redondeó 92.150 puntos, superior al 85.950 de la versión anterior, Asunción 2025, cuando terminó en el décimo cuarto escaño.

La brasileña Barbara Domingos, plata en la edición precedente, dominó ahora el podio del All Around frente a su público, y fue escoltada por las estadounidenses Megan Chu (110.350) y Natalie de la Rosa (109.900).

Con relación a la cita paraguaya, Rojas mejoró también las puntuaciones en tres de las cuatro modalidades, y solo en cinta quedó por debajo (20.200-21.550).

El ascenso más notable se produjo en mazas (25.200-18.750), calificación que le permitió incluirse entre las ocho finalistas; mientras, totalizaba 23.600 (22.250) en aro y 23.150 (23.100) en pelota.

Isabella, además, certificó pasaje para los Juegos Panamericanos de 2027, en Lima (Perú), y antes de la lid mundialista en la urbe alemana, enfrentará a lo más selecto de Centroamérica y el Caribe, en los Juegos de Santo Domingo 2026.

La Demajagua