Irán y EEUU cruzan ataques tras nueva escalada militar

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció hoy el lanzamiento de ataques con misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en la región, en respuesta a recientes bombardeos estadounidenses contra el sur iraní.

En un comunicado difundido por la televisión persa, el cuerpo militar informó sobre impactos contra instalaciones que incluyen el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin, la base aérea de Ali Al-Salem en Kuwait y la base de Al-Azraq en Jordania, señaladas como objetivos de la operación.

Según la versión iraní, los ataques habrían alcanzado múltiples objetivos dentro de esas instalaciones, incluidos hangares y sistemas militares, mientras se advirtió que cualquier nueva acción contra el país recibirá una respuesta más severa.

Medios locales afirmaron además que algunos de los impactos habrían causado daños materiales en infraestructuras militares, aunque estas informaciones no han sido confirmadas de forma independiente.

Por su parte, fuentes estadounidenses citadas por la cadena Al-Jazeera indicaron que no se registraron bajas ni daños significativos en las instalaciones alcanzadas, y que los sistemas de defensa habrían interceptado parte de los proyectiles.

En paralelo, la Cancillería iraní señaló que las fuerzas armadas actuaron contra bases “utilizadas para agresiones contra Irán” e instó a los países de la región a evitar que su territorio sea empleado con fines militares contra Teherán.

La escalada se produce tras una serie de ataques previos de Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz, hecho que Washington atribuye a fuerzas iraníes, aunque Teherán no ha confirmado esa responsabilidad.

El Comando Central estadounidense afirmó que sus operaciones constituyen una “respuesta proporcionada” al ataque iraní y aseguró que sus fuerzas permanecen en estado de alerta máxima ante cualquier nuevo incidente.

En este contexto, autoridades de Bahréin activaron sirenas antiaéreas e instaron a la población a buscar refugio, mientras Kuwait reportó la activación de sus sistemas de defensa aérea ante posibles amenazas en su espacio aéreo.

La situación en la región continúa siendo altamente volátil, con intercambios de ataques, acusaciones cruzadas y advertencias de nuevas represalias que mantienen la tensión en niveles críticos.

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