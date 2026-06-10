Anuncian director de los Alazanes para 65 Serie Nacional de Béisbol

El ex jardinero de selecciones provinciales, Marcos Naranjo Aliaga, asumirá las riendas del equipo de béisbol de Granma para la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Así trascendió, este martes, en el habitual intercambio de la dirección provincial de Deportes con la prensa especializada.

Naranjo Aliaga sucede en el puesto a Marcos Fonseca López, tras el décimo segundo lugar de la campaña anterior.

El cuatro veces monarca con los Alazanes, Carlos Martí Santos, estará en funciones de asesor durante la preparación, que acogerá el estadio bayamés Mártires de Barbados.

El nuevo estratega de la selección granmense informó que, a partir del próximo día 15, lanzadores y receptores comenzarán los entrenamientos y, dos semanas después, se unirá el resto de la preselección de 53 atletas.

Tras dirigir al equipo de Buey Arriba en series provinciales, Naranjo Aliaga estuvo al frente de conjuntos granmenses de las categorías Sub 15 y Sub 18, de 2016 al 2023, funciones que alternó como jefe de cátedra en la Eide Pedro Batista.

Entre los regresos más notables, destacan la del tirador zurdo Leandro Martínez Figueredo, de Campechuela, y del jardinero Francisco Venecia Suárez, de Manzanillo.

Siete enmascarados, 15 jugadores de cuadro, nueve jardineros y 22 serpentineros integran la convocatoria, que estará bajo las órdenes de Naranjo Aliaga y de un calificado cuerpo de entrenadores.

La Demajagua