Universitarios de Granma contra el bloqueo de EE.UU.

Explicar el propósito del bloqueo de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba y sus efectos en el país, agravados por las medidas adicionales adoptadas durante la administración de Donald Trump, es el objetivo de una Expedición Universitaria abanderada este martes en Bayamo.

La ceremonia de abanderamiento tuvo lugar en la Sala Museo de Los Asaltantes, sitio donde pernoctaron jóvenes de la Generación del Centenario que protagonizaron el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953.

Con el nombre de Tumba el bloqueo, la brigada está integrada por estudiantes de la Universidad de Granma, encabezados por Oscar Alejandro Fernández Agüero, presidente de la FEU en ese centro, y dialogará con residentes en comunidades, e integrantes de colectivos obreros y estudiantiles.

En el acto, Yosvani Guerrero Solano, jefe del departamento ideológico de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, destacó la importancia de la labor que desarrollará la brigada, cuando es más necesario que el pueblo comprenda cuales son las razones principales de las penurias por las que hoy atraviesa.

Recordó que en el año de 1960 está el origen del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado ahora al incluir un cerco para impedir la entrada de combustible al país y forzar que empresas extranjeras abandonen el territorio cubano.

El 6 de abril de 1960, Lester D. Mallory, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, escribió al Presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, que la única manera de derrocar la Revolución Cubana era ocasionando desencanto y desaliento en el pueblo, para lo cual debían causarle las mayores privaciones económicas.

Mallory recomendó usar “todos los medios posibles e imaginables (…) para debilitar la vida económica en Cuba (…) con el fin de sembrar el hambre, la desesperación y conseguir el derrocamiento del Gobierno”.

Guerrero Solano, insistió en que es hora de defender la verdad histórica, y alertó de la descomunal campaña contra Cuba que impulsan los Estados Unidos en todos los campos, sobre todo en las redes sociales.

La Demajagua