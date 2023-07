Inicia en Granma el balonmano femenino de los Juegos Escolares Nacionales

Las provincias Pinar del Río, La Habana, Villa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y Granma protagonizan desde hoy y hasta el viernes el torneo de balonmano femenino de los 59 Juegos Escolares Nacionales, que se desarrollará en la EIDE Pedro Batista Fonseca, de esta ciudad.

Las atletas fueron recibidas oficialmente por Teresa Yamila Méndez Álvarez, directora provincial de Deportes, y Eduardo Bertot Argote, metodólogo de la dirección nacional de la disciplina, acompañados por otros directivos del organismo deportivo, profesores y árbitros.

Según se conoció, el calendario de competencia reserva tres juegos por día y en la jornada inaugural se enfrentarán Pinar del Río vs Camagüey, Granma vs Santiago de Cuba y para cerrar, Villa Clara vs La Habana.