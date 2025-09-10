Cuba y Puerto Rico al terreno por segunda vez en torneo Béisbol Sub15

Cuba y Puerto Rico se medirán hoy por segunda vez en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-15, que se disputa en la República Dominicana hasta el 11 de septiembre.

En la jornada anterior, la novena cubana venció 10-5 al equipo anfitrión, propinándole su primera derrota del torneo, mientras Puerto Rico superó 12-11 a Aruba en un duelo cerrado.

Con estos resultados, Puerto Rico y República Dominicana lideran la clasificación con marca de 3-1, seguidos por Cuba (2-2) y Aruba (0-4).

El certamen otorga un único cupo para el Mundial Sub-15, lo que convierte cada partido en decisivo.

Según el cronograma, este miércoles Cuba enfrentará a Puerto Rico a las 09:00 hora local, y más tarde, a las 14:30, República Dominicana chocará contra Aruba.

El torneo, organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol y WBSC Américas Béisbol, se desarrolla en las instalaciones de la IPL Academy, en El Toro, Santo Domingo Este.

