Cubanos Álvarez y Claro a cuartos del Mundial de boxeo

Los cubanos Erislandy Álvarez y Alejandro Claro accedieron hoy a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025, tras doblegar al kirguizio Almaz Orozabekov y al húngaro Istvan Szaka, respectivamente.

Álvarez, campeón olímpico de París 2024, superó en la división de 65 kilogramos (kg) a Orozabekov por 3-2 y Claro, bronce universal de Taskent 2023, aventajó en los 51 a Szaka con veredicto de 4-1.

En su próxima presentación, Álvarez cruzará guantes ante el iraní Ali Habibinejad y Claro frente al turco Samet Gumus.

Por Latinoamérica también pasaron a la ronda de los ocho mejores, el dominicano Junior Alcántara (55 kg) y el brasileño Yuri Falcao (65).

Alcántara aventajó a Omid Ahmadisafa, del Equipo Olímpico de Refugiados, por 5-0, y Falcao al taipeyano Lin Yu con decisión unánime.

Por el cupo a las semifinales, Alcántara enfrentará al chino Liu Chuang y Falcao al japonés Shion Nishiyama.

Otro representante de la región, el dominicano Fernando Piter, de los 65 kg, quedó fuera de las medallas al caer ante el indio Abhinash Jamwal por 0-5.

