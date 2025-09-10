Israel quiere una solución militar, advierten diplomáticos árabes

Analistas y diplomáticos árabes acusaron hoy al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de torpedear las conversaciones para finalizar la guerra en la Franja de Gaza y de buscar una solución militar.

El intento de asesinar ayer a los dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Doha no solo representa una violación de la seguridad de Qatar, sino de todo el Consejo de Cooperación del Golfo, estimó Hussein Haridi, exvicecanciller egipcio.

Citado por la agencia de noticias Shehab, Haridi afirmó que Israel quiere eliminar a ese grupo palestino “para ejercer un control total sobre la seguridad del gobierno en la Franja de Gaza durante los próximos años”.

Las autoridades de ese país ya no se preocupan mucho por las negociaciones y prefieren una solución militar, alertó.Sin embargo, subrayó, lo más peligroso del ataque fue su aprobación por parte de la administración estadounidense.

Mientras, el exdiputado jordano y exvicepresidente del Parlamento Árabe, Khalil Attia, afirmó que “el intento de asesinato de la delegación de Hamas en Doha tiene implicaciones que van más allá de la dimensión militar directa, ya que constituye un duro golpe para todo el proceso de negociación”.

La incursión solo puede interpretarse como un mensaje claro de que Netanyahu no desea ninguna solución política, sino que busca perturbar los esfuerzos de mediación, frustrar cualquier indicio de soluciones pacíficas y aferrarse a la opción de la fuerza, recalcó.

En similares términos se expresó el analista Wissam Afifa, quien afirmó que la explosión que sacudió el distrito de Katara, en el corazón de Doha, representa un acontecimiento dramático y sin precedentes que traslada la guerra en Gaza de su contexto local a un ámbito regional.

Señaló que el objetivo eran el liderazgo del movimiento islamista, reunido precisamente para analizar una propuesta estadounidense de alto el fuego.

El ataque provocó seis muertos, cinco de ellos miembros de Hamas, aunque ninguno de ellos miembros de su dirección, según un comunicado de la organización.

