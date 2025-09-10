Muertos y heridos en Gaza tras bombardeos israelíes

Las Fuerzas Armadas israelíes (FDI) continuaron hoy sus bombardeos contra la norteña ciudad de Gaza, donde se reportan numerosos muertos y heridos, en medio del éxodo de sus habitantes para escapar de los ataques.

La agencia oficial de noticias Wafa informó que cinco personas perdieron la vida y varias sufrieron lesiones en una incursión de un dron contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la calle Al-Nasr.

Aviones no tripulados israelíes también dispararon contra otra carpa cerca del Hospital Bautista, en la Plaza Palestina, lo cual causó un deceso y un número indeterminado de heridos, subrayó.

En un incidente similar ocurrido en el campamento de refugiados de Al-Bureij, centro del enclave costero, falleció un hombre, y un niño en la vecina ciudad de Deir al-Balah.

Tras varias semanas de intensos bombardeos, las FDI emitieron ayer por primera vez órdenes de evacuación para todos los habitantes de la ciudad de Gaza, donde viven o están refugiadas un millón de personas.

Las FDI llamaron a trasladarse hacia el sur como parte de la ofensiva contra esa urbe, en medio de condenas generalizadas del mundo y denuncias de desplazamiento forzado, según imágenes de televisoras árabes, que documentaron en los últimos días largas columnas de personas que huyen de los ataques.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se jactó el lunes de la destrucción de medio centenar de torres residenciales en la localidad en los últimos días.

Eso es solo el comienzo de la intensa actividad de las maniobras terrestres allí, advirtió poco después de conocerse la muerte de cuatro soldados en una emboscada en las inmediaciones de la ciudad.Mientras, el titular de Defensa, Israel Katz, amenazó con arrasar la zona si el Movimiento de Resistencia Islámica no se rinde.

La pasada semana, la Defensa Civil del territorio afirmó que las FDI destruyeron más del 85 por ciento de las viviendas y la infraestructura en los vecindarios de Shuja’iyya y Tuffah, y el 70 por ciento en Zeitoun, Sabra, Jabalia, Nazla y Balad.

También hay muchos daños en las ciudades vecinas de Beit Hanoun y Beit Lahia, apuntó.

A principios de agosto, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan presentado por Netanyahu para reocupar el enclave costero en varias fases, la primera de las cuales comenzará con la ciudad de Gaza y zonas aledañas, pese al rechazo internacional a la maniobra.

