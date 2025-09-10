Primer Ministro cubano supervisa recuperación tras colapso total del sistema eléctrico nacional

El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, se desplazó este miércoles al Despacho Nacional de Carga para evaluar de primera mano la crítica situación generada por la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, se desplazó este miércoles al Despacho Nacional de Carga para evaluar de primera mano la crítica situación generada por la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante el encuentro con el Director General de la Unión Eléctrica, las máximas autoridades del país analizaron las causas del evento y coordinaron las acciones para la recuperación inmediata del servicio.

El reporte oficial indicó que el apagón, de carácter imprevisto, pudo estar asociado a una salida inesperada de la Central Termoeléctrica (CTE) Guiteras, aunque las investigaciones continúan.

La Unión Eléctrica confirmó que ya se inició el proceso de restablecimiento del sistema para normalizar el suministro en todo el país.

