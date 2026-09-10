Fortalece PRODECAFE resiliencia productiva en el oriente cubano

El Proyecto de Desarrollo Cooperativo Agroforestal (PRODECAFE) se consolida como un pilar del desarrollo rural en el oriente cubano, beneficiando directamente a las comunidades y promoviendo un modelo agrícola más resiliente, inclusivo y sostenible.

La iniciativa constituye una apuesta conjunta entre el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Grupo Empresarial Agroforestal (GAF), para fortalecer la producciones agroforestales, especialmente café y cacao en las serranías orientales con un marcado enfoque en la adaptación al cambio climático.

El proyecto se desarrolla en 98 comunidades rurales de los 27 municipios que componen las zonas montañosas de las provincias de Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

De acuerdo con Oficina de Coordinación de Proyectos del Ministerio de la Agricultura (Minag), encargada de su implementación, se logró invertir más de seis millones de dólares hasta 2025 con impactos tangibles en más de 130 cooperativas que agrupan a 17 mil 500 productores.

A esta cifra se suman cuatro millones de dólares adicionales aportados por el Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) del FIDA, destinados a reforzar las acciones del proyecto.

Alexander Tamayo Martínez, coordinador nacional de PRODECAFÉ, destacó que los fondos han permitido la adquisición de tecnologías e insumos esenciales para el sector.

Entre los principales beneficios se encuentran la entrega de motosierras, mochilas aspersoras y otros insumos con la importación de 71 contenedores de mercancía que incluyen herramientas, equipos y reactivos de laboratorio para el Instituto Nacional Agroforestal.

Un componente vital del proyecto ha sido el apoyo a los productores afectados por el huracán Óscar en Guantánamo, a quienes se les han destinado insumos y herramientas para la recuperación de sus cultivos.

Se ha trabajado asimismo en la adquisición e instalación de sistemas de riego por goteo que impactarán en más de 120 hectáreas de café, muchos de ellos con paneles solares para garantizar su autonomía energética.

También se han distribuido 112 módulos para el mejoramiento y conservación de suelos, y se han entregado cisternas para proveer agua potable a comunidades de Santiago de Cuba y Guantánamo.

En sintonía con la sostenibilidad ambiental, PRODECAFÉ ha impulsado la creación de 39 viveros tecnificados equipados con paneles solares fotovoltaicos y una despulpadora ecológica que opera con energía limpia.

Tamayo Martínez subrayó que, en lugar de depender de fertilizantes químicos, se fomenta el uso de abonos orgánicos producidos a partir de desechos agrícolas, y se ha fortalecido la cadena de suministros de entomófagos y entomopatógenos como controladores biológicos de plagas.

De esta manera, la diversificación productiva es otro de los pilares del proyecto, que promueve el cultivo asociado de café y cacao con plátanos, frutales y árboles maderables, lo que ha permitido transformar 54 hectáreas y garantizar mayores fuentes de ingreso a las familias campesinas.

La iniciativa también ha priorizado la equidad de género a través del Programa para el Adelanto de la Mujer y con la colaboración de universidades locales, se han desarrollado talleres de capacitación dirigidos a mujeres y jóvenes.

El proyecto lucha por la diversificación de las producciones y ahí están nuestras mujeres y jóvenes, enfatizó Tamayo Martínez, quien añadió que estas acciones buscan incrementar la productividad, mejorar la remuneración y elevar la calidad de vida de las mujeres rurales.

Dentro del impacto social de PRODECAFÉ trasciende lo productivo, con acciones comunitarias como la reparación de hospitales, caminos y viviendas así como donaciones de los productores a las escuelas en las zonas beneficiadas.

Además, la colaboración con el Instituto de Meteorología (Insmet) ha permitido crear una red de comunicación entre meteorólogos y productores para reducir las afectaciones provocadas por fenómenos naturales.

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