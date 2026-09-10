Otorgan en Cuba Medalla de la Amistad a militantes brasileños

El presidente Miguel Díaz-Canel condecoró con la Medalla de la Amistad a destacados militantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) que hoy destacan por su solidaridad con Cuba.

Nivia Regina Da Silva y Marcelo Durao recibieron el reconocimiento que otorga el Consejo de Estado de la República a propuesta por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

Durante el acto, el presidente del ICAP, Fernando González, subrayó que el MST ha demostrado que la tierra es de quien la trabaja, que la soberanía alimentaria es un derecho y que la solidaridad internacionalista es el camino para alcanzarla.

“Hoy no solo imponemos dos medallas, hoy abrazamos a dos hermanos, a dos combatientes que han hecho de la solidaridad con Cuba la razón de sus vidas”, señaló González.

Sobre Da Silva, destacó que es una agrónoma especializada en agroecología y máster en agrosistemas, dirigente del sector de producción y cooperación, miembro del Buró Nacional y de la Coordinación Nacional del MST.

“Es una mujer que ha sabido poner la ciencia al servicio de la vida, y la militancia al servicio de los que menos tienen, y que ha estado en la primera línea de la soli daridad con Cuba”, dijo.

De Marcelo, González resaltó que fue miembro de la dirección estatal del movimiento en Río de Janeiro, de la Dirección Nacional, hoy integra la Coordinación Nacional y es “un amigo incondicional de Cuba”.

El presidente del ICAP subrayó además la participación de ambos brasileños en los últimos años en la entrega de donaciones de decenas de toneladas de semillas, maquinaria agrícola y medicamentos para hospitales cubanos.

Recibir la medalla, aseguró Da Silva, “es sellar la continuidad de nuestro compromiso, de nuestra lealdad y de nuestra confianza con Cuba”.

Durante más de cuatro décadas, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil deviene fuerza en la lucha por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía de los pueblos.

Asistieron al homenaje el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Emilio Lozada García, y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, entre otros dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, organizaciones de masas e instituciones.

También participaron el embajador de la República de Brasil en Cuba, Christian Vargas, y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Cuba, Marcelo Resende.

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