Presentan campaña comunicacional por aniversario 50 de Granma

La campaña comunicacional “Granma nace de su historia” fue lanzada este 9 de septiembre en el salón de protocolo de la Plaza de la Patria en Bayamo, ciudad del oriente de Cuba.

Está dedicada al aniversario 50 de la creación de la mencionada provincia que se cumple el 7 de noviembre de este año, fecha en la que culminará.

Fue presentada por Lianet Suárez Sánchez, de la agencia de comunicaciones Espiral, la cual la elaboró.

Su propósito es la “reafirmación de lo que somos y de lo que aspiramos a ser, y su principal público meta los jóvenes.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, destacó que la mencionada forma parte de la campaña Granma tierra de Fidel recién lanzada.

Asistieron Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, representantes de los órganos locales de gobierno en los 13 municipios granmenses y directores de empresas y organismos locales.

Radio Bayamo