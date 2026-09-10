Raidel Martínez entra al Club de Jugadores Extraordinarios

El lanzador cubano Raidel Martínez ingresó hoy en la historia del béisbol japonés al alcanzar los 250 juegos salvados, cifra que le abrió las puertas del selecto Club de Jugadores Extraordinarios.

El diestro pinareño consiguió el rescate número 38 de la temporada en la victoria 5-3 de sus Gigantes de Yomiuri sobre los Dragones de Chunichi, en el Tokyo Dome, para mantenerse como líder de ese departamento en la Liga Central.

Con ese cierre, Martínez se convirtió en apenas el sexto lanzador en la historia de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) con 250 salvamentos y, además, en el primer extranjero que alcanza semejante cota, un umbral que durante años pareció reservado a los grandes relevistas nipones.

La hazaña le permitió cumplir el requisito para ingresar en la Meikyūkai, conocida en español como el Club de los Jugadores Extraordinarios, institución que reúne a peloteros que han alcanzado marcas excepcionales en el béisbol profesional japonés.

El pinareño llegó a esta jornada después de nueve temporadas en Japón, siete con los Dragones de Chunichi y las dos últimas con los Gigantes de Yomiuri, recorrido en el que convirtió el último episodio de los partidos en territorio de dominio para su brazo derecho.

La dimensión de la cifra se entiende mejor al recordar que Naoya Masuda se convirtió apenas el pasado agosto en el quinto lanzador de la historia de la NPB en alcanzar los 250 salvamentos, antes de que Martínez escribiera hoy su propio capítulo.

Tras su actuación, el cubano presenta en la campaña balance de cuatro victorias y tres derrotas, 38 juegos salvados, 47 entradas lanzadas, siete carreras limpias permitidas, 25 imparables, 51 ponches y 10 bases por bolas, con una efectividad de 1.34.

A sus 29 años, Martínez vuelve a poner su nombre junto a las grandes figuras del pitcheo japonés, esta vez con una marca que trasciende temporadas y equipos para convertir su trayectoria en una página propia dentro de la historia de la NPB.

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