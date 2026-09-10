Etiopía centra capacidad tecnológica en su visión de futuro

El Gobierno de Etiopía situó la capacidad tecnológica, la soberanía de datos y la preparación de una nueva generación en el centro de su visión para el futuro del país, destaca hoy el Servicio de Comunicación Gubernamental (GCS).

Un comunicado del GCS, con motivo del Pagume 5 (Día del Futuro) en el mes 13 del calendario etíope, reconoció que el país debe desarrollar la capacidad necesaria para competir y ejercer mayor soberanía en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología.

Subrayó que la responsabilidad de la generación actual consiste en vincular los conocimientos y capacidades autóctonos de Etiopía con la tecnología contemporánea, teniendo en cuenta que la competitividad futura dependerá cada vez más de su habilidad para crear, utilizar y controlar la innovación, en lugar de depender de elementos externos.

Asimismo, destacó las inversiones destinadas a preparar a dicha generación, entre las que se incluyen la provisión de educación y comidas escolares para millones de niños, la formación gratuita en programación para jóvenes y la creación de la primera universidad del país dedicada a la inteligencia artificial.

Por otra parte, el GCS reveló que la tecnología, la ciberseguridad y el control de los datos fueron identificados como necesidades estratégicas, y no como componentes opcionales de la modernización.

Señaló el texto que un futuro carente de conocimientos tecnológicos, ciberseguridad y control sobre la información y los datos expondría al país a riesgos fundamentales, convirtiendo así la preparación del sector en una cuestión directamente vinculada a la soberanía nacional.

También extiende esta agenda tecnológica a sectores tradicionalmente considerados menos intensivos en tecnología.

La agricultura, por ejemplo, no puede seguir siendo viable frente a los desafíos futuros sin una transformación tecnológica, mientras que los sistemas digitales cobran cada vez más importancia para anticipar y responder a desastres, tanto naturales como provocados por el ser humano.

El Gobierno señaló que los métodos convencionales de prestación de servicios públicos ya no pueden satisfacer las demandas actuales de rapidez, calidad y accesibilidad, lo que convierte a la digitalización en un elemento central de la relación entre la ciudadanía y el Estado.

Vinculó además las competencias digitales con los esfuerzos de Etiopía por formar una generación emprendedora y competitiva a nivel mundial, situando su capacidad de desarrollo como base para participar en la economía global emergente.

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