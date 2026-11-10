Desde hoy congreso internacional por el desarrollo integrador

El Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026) iniciará hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana y se extenderá hasta el venidero jueves, con una agenda que incluye talleres sobre variados temas encaminados al desarrollo integrador y con la mirada en la instrumentación de las Transformaciones Económicas y Sociales (TES) aprobadas en el país.

Auspiciado por el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo de la universidad de Pinar del Río, otros organismos como el ministerio de la Agricultura, del Turismo, Educación Superior, entidades y organismos de las Naciones Unidas en Cuba, intervienen en el auspicio del evento, que se desarrollará en las modalidades virtual y presencial con delegados nacionales y foráneos de unos 15 países.

Dentro del congreso sesionará la XVI Convención Internacional de Cooperativismo, el XIV Encuentro de Administración Pública y Desarrollo Local, IX Taller Internacional de Turismo Sostenible y el VI Simposio Internacional de Gestión de Sistemas Alimentarios Locales, entre otros que apuestan por los encadenamientos entre actores económicos, el emprendimiento de las mujeres y el desarrollo local sostenible.

Carlos César Torres Paz, presidente del Comité Organizador el evento, hizo llegar a la ACN un documento que da cuenta de que este Congreso lo dedican a Fidel Castro, en el año de su Centenario, y a los 50 años del ministerio de Educación Superior, en la Isla, entre otros acontecimientos relacionados con la institucionalidad y la academia.

CE-GESTA reúne en un mismo espacio a estructuras de gobierno; académicos y expertos; actores económico estatales y no estatales; organizaciones profesionales, con la participación todas las provincias del país y del municipio especial Isla de la Juventud ya sea de forma presencial o virtual.

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