Proyecta Granmax nuevas alianza para fortalecer sus producciones

La Empresa Agroindustrial de Grano Fernando Echenique, Granmax, concluyó su participación en la ExpoFeria Comercial Granma 2026. Lo hizo con intenciones de negocio concretadas en la tercera jornada del evento.

Así lo informó la propia entidad en su perfil oficial de Facebook. Allí explica que, aunque se despide de la feria, mantiene abiertas las puertas para seguir haciendo negocios.

Según el mensaje, durante estos días los directivos y trabajadores de Granmax estuvieron en contacto directo con productores y con otras empresas.

Hubo intercambios de experiencias y rondas de negocio. De esos encuentros salieron alianzas que, apuestan por producir más para la población de la provincia.

Detrás de cada ronda de negocios hay personas, con sus historias y su trabajo diario con el compromiso de la entidad de seguir produciendo para el pueblo y confiar en lo que son capaces de lograr en conjunto.

Vale recordar que Granmax es una empresa dedicada en lo fundamental a la producción arrocera, y que su trabajo está muy ligado a los productores de la provincia.

Por eso los encuentros de la feria tienen peso para ellos desde la oportunidad de acordar con quién y cómo se va a trabajar en el próximo tiempo.

En su mensaje de cierre, la entidad agradeció a quienes visitaron su espacio en la feria, a los que confiaron en su trabajo y a los que se sumaron con entusiasmo a las propuestas presentadas.

Para Granmax, este cierre es al mismo tiempo el comienzo de nuevas oportunidades, que asumen con responsabilidad y con orgullo por lo que hace.

Radio Bayamo