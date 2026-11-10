Demócratas en EEUU, el Congreso que viene

Cuando faltan por definir algunos escaños, los demócratas perfilan su nueva agenda para el próximo Congreso de Estados Unidos al cumplirse hoy una semana de las elecciones intermedias que les devolvieron el control del Capitolio.

Parte de sus planes, tras la contundente derrota sufrida por los republicanos, tienen que ver con no financiar las operaciones de deportación masiva del presidente Donald Trump, la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la reforma migratoria.

Así lo planteó este lunes Hakeem Jeffries, quien podría convertirse a partir del 3 de enero de 2027, cuando se instale el 120 Congreso, en el primer afroamericano que presida la Cámara de Representantes.

Jeffries, que hizo las declaraciones durante una conferencia de prensa previa a la votación para elegir a la cúpula de su bancada, calificó esas operaciones de “violenta maquinaria de deportaciones masivas”.

Además, abogó por una estrategia que buscaría promover medidas de alivio migratorio para los “Dreamers” y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), más allá de las divisiones partidistas.

Respecto a Irán, criticó el enfoque de la administración en el conflicto con ese país y tildó la guerra de costosa y desestabilizadora para los ciudadanos estadounidenses.

Trump admitió en modo de arrepentimiento en una entrevista televisada la noche del domingo que la ofensiva de su administración contra la inmigración irregular «fue demasiado dura. Creo que quizá sea demasiado dura».

El llamado tsunami azul se llevó el muro rojo que se levantó con las elecciones de noviembre de 2024, donde los republicanos obtuvieron el dominio, por ajustada mayoría, de ambas cámaras del legislativo. En 2026 la historia con los demócratas cambió.

Su mayoría no deja lugar a dudas gracias al enojo de los votantes por el alto costo de la vida y la impopular guerra con Irán. Les quitaron a sus adversarios 45 butacas y cuentan hasta ahora con 256 escaños en la Cámara Baja; los republicanos, 166. En la Cámara Alta, los demócratas les voltearon siete y la proporción es de 54 a 44.

Pero difícil de asimilar es el revés. El ocupante del Despacho Oval escribió en su red Truth Social: «¿Alguien cree realmente que estas ‘elecciones’ fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?».

El texto insinuó -sin aportar pruebas, la eventual existencia de irregularidades en los recientes comicios. «Algunas ‘oleadas’ de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar», añadió Trump, quien incluso ejerció el sufragio con su esposa, Melania, con antelación.

El presidente cuestionó también la fiabilidad de los sistemas de votación electrónicos: «¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!».

Después del 3 de enero de 2027 los demócratas intentarán -como ya anunciaron- una etapa de rendición de cuentas.

En ese escenario se habla de investigaciones a Trump, su familia y sus finanzas; al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por los ataques a embarcaciones en alta mar en el Caribe y el Pacífico; por la represión durante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en las comunidades del país, y no descartarían un tercer juicio político al mandatario republicano.

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