Cuba ante debutantes británicos en Mundial sub-23 de béisbol

Cuba saldrá hoy a buscar la victoria ante el debutante Gran Bretaña con el consuelo de arrastrar dos victorias a la ronda de colocación para buscar la mejor ubicación posible del séptimo al duodécimo puesto en el Mundial sub-23 de béisbol.

Con saldo de un triunfo y tres derrotas, el equipo bajo el mando de Guillermo Carmona quedó sin opciones de clasificarse a la superronda del torneo, un privilegio reservado a los tres mejores de cada grupo.

‎ Por el apartado B, donde fueron ubicados los cubanos, las selecciones de Venezuela, Japón y Corea del Sur, todas con medallas en mundiales de esta categoría, se ganaron los pasajes a la siguiente instancia.

‎ A caribeños, británicos y Sudáfrica solo les queda pegarse lo más posible al sexteto de vanguardia tras los partidos en la fase de consuelo, para lo cual necesitarán imponerse ante los eliminados de la otra llave, que decide tiques este martes, última jornada de la fase preliminar.

‎ En un resultado que muchos entendidos pronosticaron, Cuba no pudo con los dos equipos asiáticos, cayó apaleado ante Venezuela y solo tiene el triunfo ante el inexperto Sudáfrica.

‎ El cuarto lugar en la cita de 2021 se mantendrá como la mejor ubicación de una selección cubana en mundiales sub-23.

The final day of the Opening Round is on its way! 🔥

🧐 Check out the schedule!

⏩ Japan, Venezuela and Korea have clinched their spots in the Super Round!

WBSC U-23 Baseball World Cup presented by RAXUS#BaseballWorldCupU23 pic.twitter.com/BlQb37XKcA — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) November 10, 2026

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