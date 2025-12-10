Confirman participación de El Toque en guerra mediática contra Cuba

El Gobierno de Cuba reiteró su denuncia contra el medio digital El Toque, acusado de oficiar como brazo mediático en la guerra no convencional de Estados Unidos hacia la isla, destacan hoy medios de prensa.

Como en dos ocasiones anteriores, la plataforma Razones de Cuba dedicó una trasmisión televisiva a analizar El Toque y su incidencia en la dinámica cambiaría del país, cuya reseña ocupa importantes espacios en publicaciones digitales e impresas.

Especialistas e investigadores que comparecieron en el programa, coincidieron en que el medio es un instrumento de las autoridades de EEUU diseñado «para atacar la economía y la estabilidad del pueblo cubano».

Esta impugnación fue expuesta de manera oficial en Naciones Unidas el 29 de octubre último por el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y desde entonces «se ha sostenido una campaña para develar la verdadera naturaleza de El Toque».

Durante el espacio televisado la víspera, se argumentó que «su financiamiento es extranjero, sus operadores son mercenarios al servicio de potencias foráneas y su herramienta principal es el engaño más burdo, disfrazado de técnica».

Asimismo, los expertos insistieron en que «la guerra multiforme contra Cuba tiene dos ejes: la guerra contra la economía nacional y la guerra contra la conciencia de los cubanos».

Subrayaron también que el proceder de El Toque orientado a inducir la inflación y manipular las operaciones cambiarias «se experimentó contra Chile, Nicaragua y Venezuela».

Por otra parte, hubo referencias a una investigación de los órganos de la Seguridad cubanos, por medio de la cual fueron identificados 18 directivos y operadores claves de El Toque, cuyos rostros fueron publicados por el sitio Razones de Cuba.

«La supuesta «sofisticación técnica» de El Toque para calcular una tasa de cambio informal fue desmontada en el mismo programa por dos académicos de la Universidad de La Habana», asegura Granma.

Contrario a lo supuesto, señalaron que el algoritmo empleado no es sofisticado, pues «utilizan un concepto muy elemental, primario en la enseñanza de la estadística: la mediana».

No obstante, acotaron que pese a la falta de rigor y manipulación de datos, la práctica de El Toque, principal referencia para la tasa de cambio informal, impacta en la economía de Cuba.

«Distorsión de precios y de la planificación económica estatal, fomento de la inflación y erosión del poder adquisitivo, estímulo a la especulación y desincentivo para que las remesas ingresen por canales oficiales», fueron los efectos enumerados.

El Toque es un medio digital independiente, líder en información económica, legal y de servicio público para las comunidades cubanas.

Razones de Cuba es una plataforma multimedial dedicada a revelar la continuidad de las acciones contra Cuba desde los Estados Unidos y defender otras causas justas.

