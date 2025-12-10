Cuba conmemora el Día de los Derechos Humanos

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, conmemoró hoy el Día de los Derechos Humanos en la red social X.

«Cuba ratifica su compromiso invariable con la defensa, la protección y ejercicio pleno de todos los derechos para todas las personas, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación», escribió.

El titular de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, hizo alusión a la fecha en la propia red social, reafirmando el compromiso cubano con la dignidad plena del ser humano y con su promoción, protección y respeto.

Asimismo alegó que para ello Cuba continuará cumpliendo con las disposiciones de los 44 instrumentos jurídicos qie persiguen este fin, de los que el Estado es parte.

«La Revolución Cubana seguirá priorizando la justicia social, con derecho universal y gratuito a la educación, la salud, la cultura y el deporte como derechos fundamentales», agregó.

El Día de los Derechos Humanos se celebra a nivel mundial cada 10 de diciembre para conmemorar uno de los compromisos mundiales más revolucionarios: la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento histórico consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 y establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959