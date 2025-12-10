Sala de rehabilitación auditiva: niños con oportunidades

Cristhian David Acosta Fuentes es un niño hipoacúsico que cursa el sexto grado en la Escuela Especial 14 de Junio, ubicada en la provincia de Guantánamo, institución la cual asisten 190 niños con necesidades educativas especiales, principalmente en las áreas de visión y audición.

El aprendizaje de Cristhian y sus compañeros se ve afectado por las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que enfrenta el país, lo que dificulta el acceso a prótesis auditivas y otros recursos esenciales que podrían mejorar su calidad de vida y su desarrollo educativo.

Francisca Cerce Redó, psicopedagoga y profesora de Apreciación Auditiva con más de 40 años de experiencia, señala que la adquisición de materiales como máquinas y papel Braille, regletas y lentes para niños con discapacidad visual se ve obstaculizada.

Muchos de estos recursos están desgastados, puesto que se han utilizado durante más de una década, lo que complica su manejo por los pequeños, señaló.

Además, existe una escasez de prótesis auditivas de alta potencia, las que están disponibles requieren reparaciones, lo cual es crucial para que los niños puedan escuchar mejor, adquirir autonomía y mejorar su calidad de vida, ya que estos dispositivos amplifican el sonido, dijo Cerce Redó.

De los 38 estudiantes que necesitan prótesis auditivas, 27 no las utilizan, por las carencias, mencionó, lo cual afecta significativamente su aprendizaje, para adaptarse a esta situación, se han implementado alternativas en el aula, como aumentar el volumen del sonido.

Asimismo, la escuela carece de lentes y cristales de alta graduación para los estudiantes miopes, así como del equipo necesario para rehabilitar a aquellos con estrabismo y ambliopía, comentó.

Gracias a la solidaridad internacional, el centro educativo cuenta con un Salón de Rehabilitación Auditiva, equipado por una donación del grupo alemán CubaSí, que visitó la escuela en 2024, refirió la psicopedagoga.

Esta organización proporcionó 10 computadoras modernas de la marca Lenovo, además de micrófonos y audífonos, explicó, y facilita el aprendizaje de 38 niños con implantes cocleares, así como de aquellos que son sordos o hipoacúsicos.

Los estudiantes aprenden a escuchar, distinguir sonidos y desarrollan su lenguaje durante las clases de percepción auditiva, identifican sonidos ambientales y verbales, fomenta la comunicación entre ellos y facilita una mejor integración en la sociedad, remarcó.

También este equipamiento beneficia a la comunidad sorda adulta y a niños en situación de inclusión, ya que la escuela también funciona como un centro de rehabilitación en colaboración con el Centro Médico Auditivo, explicó.

Antes, las clases de educación auditiva se realizaban con recursos alternativos creados por la propia escuela, utilizando láminas, instrumentos musicales y patrones rítmicos para trabajar la percepción auditiva, con el nuevo equipamiento, se mejorarán las condiciones de trabajo y aprendizaje para los niños, refirió.

Este salón es parte de las obras inauguradas en conmemoración del 26 de Julio, y ha sido acondicionado para ofrecer un mejor confort acústico y cuenta con equipos de climatización, entre otras mejoras, dijo.

El bloqueo continúa vigente y se aplica con rigor, con daños a la vida de los cubanos durante casi seis décadas; no obstante, Cuba ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de todos los derechos humanos para todas las personas y trabajando en la construcción de una sociedad más justa.

