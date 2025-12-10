Asiste delegación cubana a sesiones de ONU sobre medio ambiente

Una delegación de Cuba participa en el 7mo Período de Sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA), con sede en Nairobi, capital de Kenya, un país de África Oriental con costa en el océano Índico.

El grupo lo preside Rudy Montero Mata, vice ministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), informó el organismo oficialmente.

También lo integran, añadió, Inés Fors Fernández y Pavel Morales Díaz, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República en esa nación, y Pavel Morales Díaz, director de Investigación y Desarrollo de la empresa Inversiones GAMMA S.A., respectivamente.

La ANUMA sesionará hasta el próximo viernes 12 y en su condición de máximo órgano de concertación en materia ambiental a escala global y deliberará sobre 15 resoluciones, dos decisiones y una Declaración Ministerial que servirá de guía durante los próximos dos años.

Representantes de más de 175 países asistirán a sus debates con vistas a proponer soluciones sobre los desafíos ambientales emergentes, incluidas la construcción de un planeta resiliente, gobernanza digital y sostenibilidad ambiental, entre otros temas.

Un momento clave del encuentro será la presentación de de la 7ma Perspectiva del Medio Ambiente Mundial, un informe histórico sobre el estado del planeta, todo según la misma fuente.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.