Reconocen carreras y programas académicos por aniversario 49 de la fundación de la Universidad de Granma

Una representación de profesores y estudiantes de la casa de altos estudios de Granma, se dio cita en el Hotel Sierra Maestra de Bayamo, para celebrar el aniversario CUARENTA y NUEVE de la fundación de la Universidad de Granma. En la cita, se reconocieron carreras y programas académicos que obtuvieron la categoría de Excelencia por la junta de acreditación. El espacio fue propicio además para presentar el programa de actividades para celebrar el próximo aniversario del centro educacional.