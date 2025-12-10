Atacan con proyectiles una base aérea cerca de capital siria

Varios proyectiles impactaron hoy en las inmediaciones del Aeropuerto Militar de Mezzeh, al oeste de la capital siria, lo que desencadenó una operación de seguridad que llevó al hallazgo de plataformas de lanzamiento en zonas cercanas a Damasco.

De acuerdo con informaciones citadas por el diario Al-Thawra, una fuente de seguridad confirmó que las fuerzas encargadas de la operación localizaron cuatro plataformas de lanzamiento utilizadas en el ataque contra el aeropuerto, todas de fabricación artesanal.

Por su parte, la agencia oficial SANA reportó que una fuente militar señaló que tres proyectiles de origen desconocido cayeron en los alrededores de la instalación sin causar víctimas ni daños materiales.

La base aérea de Mezzeh se ubica a menos de cinco kilómetros del centro de Damasco. La instalación, utilizada exclusivamente por helicópteros, figura entre las principales bases aéreas de su tipo en el país.

En julio pasado, la Autoridad de Aviación Civil Siria anunció su intención de desarrollar y reconvertir la base en un aeropuerto civil destinado a aeronaves privadas y helicópteros, como parte de los planes de modernización del sector.

